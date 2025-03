Marten De Roon rende merito all'Inter, attraverso i microfoni de La Domenica Sportiva, dopo la grande prestazione degli ospiti in casa dell'Atalanta, battuta per 2-0 dai ragazzi di Inzaghi.

"Per me l'Inter è la più forte - dice il capitano atalantino -. Si difende molto bene. Abbiamo avuto un paio di occasioni con Lookman ma facciamo sempre fatica a creare contro di loro, hanno fisico e si chiudono bene e non possiamo attaccare con tanti uomini perché in ripartenza loro sono pericolosi. Stiamo cercando la soluzione per migliorare contro l'Inter, stavolta ci siamo detti di pressare forte per metterli in difficoltà e tenerli lontani dalla nostra porta, ma loro trovano l'appoggio, hanno grande qualità. Perdiamo anche negli episodi, paghiamo sempre sulle palle inattive. Quando poi vai in svantaggio fai ancora più fatica perché loro con ripartenze e uno-due sono difficili da affrontare".