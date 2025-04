"La Coppa Italia è un obiettivo della squadra, crediamo di poter vincere questo trofeo". Sergio Conceicao ribadisce anche a Sportmediaset il concetto già espresso in conferenza stampa, alla vigilia del primo round di semifinale con l'Inter.

Cosa rispondi a chi ti ha criticato per non aver fatto giocare Leao titolare col Napoli?

"Niente, è facile parlare dopo la partita".

L'Inter non avrà né Taremi né Lautaro.

"Sì, ma anche a noi manca Loftus-Cheek. La rosa dell'Inter è ampia e di qualità, dobbiamo guardare la dinamica dei nostri avversari per capire cosa fare per vincere".

Domani la chiave può essere la fase finale del match?

"Noi stiamo bene fisicamente, si è visto a Napoli. Siamo qua per dare una buona risposta dal primo all'ultimo minuto".

Domani Leao partirà titolare?

"Non so se domani sarò vivo, domani vedrete".