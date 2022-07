Prima uscita stagionale per il Lecce di Baroni, avversario dell'Inter il 13 agosto in campionato: la squadra giallorossa ha battuto in amichevole 14-1 l'Unione Sportiva Postal Calcio, squadra che milita nella terza categoria altoatesina. In campo anche i nuovi acquisti Ceesay e Frabotta, di Hjulmand il primo gol della stagione.