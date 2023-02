È Gleison Bremer a trascinare la Juventus in semifinale di Coppa Italia contro l'Inter ed è proprio l'ex granata il primo a commentare la vittoria di questa sera contro la Lazio: "Sono contento per questo gol, abbiamo passato il turno ed è questo ciò che contava. Sappiamo che abbiamo fatto due partite non all'altezza, ma ci siamo parlati e quello che accade fuori dal campo non può riversarsi in campo. Noi dobbiamo pensare al campo e lasciare il resto fuori" ha detto a Sportmediaset immediatamente dopo il triplice fischio.