Sarà il Bologna di Luca Vigiani il primo avversario dell'Inter di Cristian Chivu nel campionato Primavera 1 2022-2023. Una sfida che il difensore rossoblu Riccardo Stivanello presenta così per il sito ufficiale del club felsineo: "Dobbiamo ricominciare come abbiamo concluso la scorsa stagione, in particolare continuando la nostra striscia positiva casalinga visto che, nel girone di ritorno, ci ha visti subire solamente tre gol. Fisicamente stiamo bene e non vediamo l’ora di cominciare questo nuovo campionato. Per quanto riguarda me, mi sento più responsabilizzato dopo la formazione ricevuta la scorsa annata. I 2005 si sono integrati bene, ma già li conoscevamo perché li abbiamo seguiti nello splendido percorso che li ha portati a vincere lo Scudetto".