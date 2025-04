"Abbiamo avuto altre occasioni prima del gol, ci abbiamo creduto fino alla fine. Questo stadio ci spinge sempre al massimo". Comincia così l'analisi a Sky Sport di Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, dopo la vittoria centrata all'ultimo minuto contro l'Inter.

L'obiettivo Champions ve lo state meritando.

"Penso che dobbiamo pensare gara per gara, l'obiettivo è l'Europa. A fine campionato vedremo dove".

Cosa è successo tra Farris e Italiano?

"Non ho parlato col mister, sono cose di campo e secondo me poteva dare due gialli. È la prima espulsione per il mister ed era un po' dispiaciuto".