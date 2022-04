Archiviato il match contro l'Udinese, chiusosi sul 2-2, il Bologna si prepara a sfidare l'Inter. Un match che non ha molto da dire in chiave classifica, ma che i felsinei intendono onorare, come confermato dal terzino Aaron Hickey: "Oggi non mi aspettavo di giocare, poi durante il riscaldamento Dijks ha avuto un problema e sono partito titolare. Sono contento di aver segnato questo gol, ringrazio Svanberg che mi ha passato una buona palla. Sapevamo che con l’Udinese sarebbe stata una gara piuttosto difficile, loro sono molto fisici: con questo pareggio portiamo a casa un buon punto. È il quarto risultato positivo di fila, ci stiamo riprendendo bene dopo un periodo non facile e giochiamo anche per Mihajlovic, augurandoci che torni presto. Sono il miglior marcatore tra i difensori europei nati dopo il 2000? Non lo sapevo perché non leggo le statistiche, ma è una cosa buona", le parole riportate dal sito ufficiale del club.