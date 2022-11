"Penso che stiamo facendo un buon lavoro: con la Coppa Italia, siamo a quattro vittorie di fila. Siamo venuti qui per ottenere qualcosa da questa partita: sappiamo che non sarà facile, ma non siamo qui per vedere lo stadio. Vogliamo giocare una buona gara e poi vedremo cosa accadrà". Così Marko Arnautovic a DAZN a pochi minuti da Inter-Bologna.