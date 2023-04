Premiato per le sue 100 partite con la maglia del Benfica, Francisco Leonel Lima Silva Machado, meglio noto come Chiquinho, centrocampista della formazione di Roger Schmidt, ha parlato per il sito ufficiale del club biancorosso proiettandosi con la mente alla partita contro l'Inter di martedì: "Col Porto non è andata come speravamo, ma quella partita è ormai alle spalle. Il nostro obiettivo ora è martedì: abbiamo una partita molto importante, la squadra è concentrata su quella partita e stiamo lavorando sodo per ottenere una vittoria davanti ai nostri tifosi".