"L'Inter è forte, non la sottovalutiamo e non diamo per scontato il risultato - aggiunge il tedesco nella chiacchierata con i giornalisti -. Dobbiamo mettere in campo la nostra classe, che abbiamo già mostrato in questa stagione: dobbiamo confrontarla, dando prova di voler passare alla fase a eliminazione diretta In Champions siamo tra i favoriti, anche se negli ultimi anni abbiamo sofferto anche alcune sconfitte amare: per questo vogliamo andare avanti e mostrare il nostro valore. Siamo tra i favoriti, non ci nascondiamo. Se è un vantaggio giocare ora contro l'Inter? Non lo si può dire prima di una partita così. La Champions è una cosa diversa rispetto al campionato e questa è una chance per l'Inter di rialzarsi. Dobbiamo dimenticare quanto visto in campionato per concentrarci su un avversario che è forte".