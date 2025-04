Konrad Laimer, centrocampista del Bayern Monaco, analizza ai microfoni di Prime Video Deutschland la sconfitta dei tedeschi contro l'Inter. "È frustrante, ma siamo alla prima partita. Per lunghe fasi della partita abbiamo fatto molte cose giuste, ma sapevamo che l'Inter era una buona squadra ed è stata fredda nel concretizzare le sue occasioni. Mercoledì prossimo ci aspetta una partita importantissima".

Il terzino austriaco mostra però fiducia nella sua squadra: "Penso che possiamo battere chiunque. Abbiamo abbastanza qualità e abbastanza modi per creare problemi a qualsiasi squadra. Dobbiamo solo dimostrarlo in campo. Partite come queste sono decise dai dettagli; stasera abbiamo visto quanto velocemente le cose possono cambiare. Abbiamo abbastanza forza per vincere la seconda sfida".