Patrik Schick potrebbe tornare a disposizione del tecnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso per la partita di Champions League contro l'Inter. Questo è l'auspicio espresso dallo stesso tecnico iberico dopo la vittoria in campionato contro il St. Pauli: "Contro l’Inter è possibile che ci sia Patrik: ce lo auguriamo. Ma lunedì avremo maggiori informazioni. Adesso è troppo presto per dire qualcosa. Vedremo cosa succederà con Patrik", le parole di Alonso.