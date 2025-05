Il 17enne d'oro del Barcellona è per tutti Lamine Yamal, ma ieri in campo c'è stato un coetaneo che ha disputato l'ennesima ottima prestazione. Si tratta di Pau Cubarsì, difensore centrale, che ai canali del club si è espresso così dopo la partita contro l'Inter: "Abbiamo iniziato la partita in maniera molto diversa rispetto al solito, poi siamo riusciti a rientrare dallo 0-2 e non era facile. poi abbiamo concesso un altro gol ma abbiamo saputo riequilibrare il punteggio sul 3-3. Alla fine è stata una grande partita in cui li abbiamo bloccati sulla difensiva. Abbiamo avuto molte occasioni mentre loro sono saliti tre volte e hanno segnato. Dobbiamo migliorare, ma d'altro canto siamo molto fiduciosi. Quest'anno abbiamo una mentalità eccezionale, vogliamo sempre di più. I calciatori che non partono titolari entrano e danno lo stesso contributo se non addirittura più energia dei titolari. Questo è molto buono perché ci aiutano dalla panchina e rendono la squadra più competitiva. Yamal? Uno spettacolo. Stasera (ieri, ndr) è stato eccezionale. Speriamo che possa mantenere questo livello per molte altre partite. Ora andremo a giocare nello stadio dell'Inter per dare tutto ciò che abbiamo e provare a raggiungere la finale. Contro l'Atletico Madrid abbiamo pareggiato 4-4 in casa e poi abbiamo vinto lì, proveremo a ripeterci con tanta fiducia e con il supporto dei tifosi".