Alla vigilia di Inter-Arsenal, Mikel Arteta ha presentato in conferenza stampa la super sfida di Champions League in programma domani sera a San Siro.

"Non siamo soddisfatti dell'ultimo risultato in campionato, ma ora cambiamo prospettiva e siamo pronti per domani - esordisce -. ll contesto è molto simile all'anno scorso, Chivu ha aggiunto qualche elemento in più e sarà difficile. Ogni partita è importante, bisognerà meritare la vittoria contro un avversario di valore".

"Qui conviviamo con le aspettative del club, si dice sempre che la prossima partita è quella che conta di più - ha poi aggiunto -. Se cambieremo qualcosa sulle fasce? Cerchiamo di adattarci e di fare di necessità virtù. Vedremo se cambierò domani".

"Lo scorso anno qui avevamo giocato molto bene, abbiamo perso per l'episodio del rigore. Abbiamo un'idea chiara su come giocare. Bisogna pensare a partita dopo partita sapendosi adattare. Godiamoci il percorso perché è bellissimo. Domani sarà una partita diversa, bisogna sempre adattarsi", ha concluso.