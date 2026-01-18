Dopo il deludente pareggio contro il Nottingham Forest, l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta esprime la sua amarezza per non aver visto i propri uomini riuscire a concretizzare le azioni avute: "Bisogna cogliere certe occasioni, soprattutto per aprirsi, soprattutto per come hanno giocato. Ci abbiamo provato in molti modi, abbiamo apportato cambiamenti, abbiamo cercato di avere più giocatori davanti e di avere giocatori molto creativi dentro e fuori dall'area. Quando ti trovi in ​​quei momenti, devi fare la tua parte se vuoi vincere e noi non ci siamo riusciti".

Per l'Arsenal, è un momento molto particolare a livello di calendario, vista anche la sfida di martedì di Champions contro l'Inter che si incastona tra altre sfide importanti in patria: "Alla fine, è un altro piccolo passo e il calendario è molto, molto impegnativo. Siamo venuti due giorni e mezzo fa per giocare contro il Chelsea in semifinale, ed entrambi abbiamo fatto un grande sforzo. Abbiamo una partita martedì contro l'Inter, poi contro il Manchester United, quindi sì, riflettiamo oggi e domani si riparte".