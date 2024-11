La Curva Fiesole, tramite i propri canali social, ha comunicato che metterà in scena una splendida coreografia per la partita di domenica sera contro l'Inter, un allestimento che si annuncia maestoso anche perché realizzato nella Curva Ferrovia, lì dove gli ultras gigliati sono stati spostati a seguito dei lavori che stanno coinvolgendo lo stadio Franchi. Gli ultras viola hanno pubblicato alcune regole da seguire per la buona riuscita dell'operazione: la più importante è quella di arrivare in anticipo allo stadio per evitare code ai tornelli.

In curva gli spettatori dovranno prendere per tempo il proprio posto anche per evitare che venga sciupato il disegno della coreografia. Fra le altre indicazioni c'è quella di non spostare il cartoncino dal relativo posto, di alzarlo al momento dell'inno, di tenerlo su anche durante l'inno del club gigliato, di non sventolare altri vessilli e di seguire le indicazioni dei lanciacori e dei vari gruppi, oltre alla possibilità di lasciare un contributo economico a chi li raccoglierà.