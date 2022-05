Aurelio Andreazzoli , tecnico dell' Empoli , ha commentato così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 4-2 contro l'Inter: "Ha vinto la squadra che ha prodotto di più. Ad onor dal vero, avremmo potuto essere avvantaggiati se non ci fossimo fatti gol da soli. I due gol presi a fine primo tempo ci hanno un po' fiaccato, ma credo che la storia della gara sarebbe stata comunque la solita. Quando finisci con le energie svuotate, il risultato non può che essere questo".

"Noi siamo talmente più deboli di squadre come l'Inter che se terminiamo così acciaccati è davvero difficile. Non sono scusanti, ma fatti. Loro hanno fatto cinque cambi aumentando giri del motore e qualità. Noi li abbiamo abbassati, non siamo stati fortunati sul finale di gara. Luperto doveva uscire, Di Francesco s'è fatto male appena entrato, Fiamozzi ha chiesto il cambio. Perciò abbiamo dovuto rimediare e non aumentare".

Siete passati a tre dietro: come ha maturato questa scelta?

"L'ho pensato prima del 3-2, ne ho parlato con il mio secondo. Purtroppo abbiamo preso il gol dello svantaggio, ma siamo passati lo stesso alla difesa a tre perché volevamo tenere la gara aperta. E nei finali può sempre succedere di tutto. Accontentiamoci di quello che avete messo in evidenza, considerando che non possiamo fare a meno della nostra identità e del nostro gioco. Altrimenti, a cospetto di formazioni come l'Inter, diventiamo squadre normalissime".