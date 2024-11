Yacine Adli non sarà a disposizione per Fiorentina-Pafos, gara di Conference League in programma stasera, perché non ha ancora smaltito completamente la botta rimediata a Como domenica. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Raffaele Palladino ha preferito preservare il centrocampista francese, anche alla luce dell'impegno ravvicinato con l'Inter, attesa al Franchi domenica sera per una sfida d'altissima classifica.