Domani la Svizzera fa visita Kosovo, mettendo in archivio il primo di due impegni di questa sosta. Le qualificazioni a Euro 2024 sono un obiettivo della selezione elvetica e di Yann Sommer, particolarmente carico per la partita in arrivo: "Una bella sessione! Tutto pronto per domani", scrive il portiere dell'Inter su Instagram.