Con una prova di grande maturità, anche considerando il momento più critico della gestione Simone Inzaghi, ieri sera l'Inter è uscita con un 3-3 prezioso dal campo del Barcellona in vista della semifinale di ritorno di Champions League, in programma martedì prossimo. Un risultato su cui i nerazzurri possono costruire il sogno della seconda finale nella competizione nel giro di tre stagioni: "Grande sforzo, ragazzi. Tutti a San Siro per il ritorno", ha scritto su Instagram il vice presidente, Javier Zanetti, dando appuntamento al popolo nerazzurro per la partita più importante della stagione.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!