Ormai l'appuntamento è alle porte: mancano 50 giorni al fischio d'inizio del primo Mondiale per Club a 32 squadre, che andrà in scena negli Stati Uniti che che vedrà impegnate l'Inter e la Juventus. I nerazzurri, sul proprio profilo X, avviano ufficialmente il countdown in vista anche del debutto del Rose Bowl di Pasadena del 18 giugno contro il Monterrey.