Grande momento per Marcus Thuram. L'attaccante, dopo il primo gol in maglia nerazzurra nell'ultimo turno di campionato contro la Fiorentina, proverà a ritagliarsi anche uno spazio importante con la Nazionale francese. Il centravanti dell'Inter ha vinto la partitella disputata nell'allenamento odierno al fianco dell'altro nerazzurro Pavard e del milanista Giroud. In squadra anche la stella Mbappé. Thuram ha postato sui social una foto in cui è ritratto sorridente proprio con la stella del Psg.