Due gol che valgono una vittoria all'esordio e molto, molto di più, quelli segnati ieri dai due interisti italiani Federico Dimarco e Davide Frattesi nel match d'esordio dell'Italia in Nations League contro la Francia. Barcola porta in vantaggio i Bleus immediatamente dopo il fischio d'inizio e Dimash, su assistenza di uno splendido Sandro Tonali, la rimette in pari, prima del golazo dell'ex Sassuolo bomberone della Nazionale sotto l'egida di Spalletti. Due gol uno più bello dell'altro che rendono agli azzurri una gioia che vale una mezza rivalsa dopo il brutto Europeo disputato e che i due nerazzurri di cui sopra infliggono al portiere francese, ben noto dalle parti di Milano, infiammando la road to derby di Milano.

Non possono mancare i complimenti social dell'Inter rivolti ai due giocatori di Simone Inzaghi, che gode della forma fisica dei suoi calciatori anche da lontano. "L'hai fatto bellissimo Dima" si legge nel Tweet post-gol del 32 interista, encomio seguito dalla celebrazione del gol del Trattore meneghino, rete arrivata al termine di un tipico "inserimento stile Frattesi" che il club di Viale della Liberazione non può che mettere in risalto.