Medhi Taremi è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'attaccante iraniano, come raccontato su FcInterNews, ha sostenuto in giornata l'ultima parte di visite mediche e ora si attende solo l'annuncio del club nerazzurro.

L'ex attaccante del Porto, arrivato all'Inter a parametro zero ed elogiato in conferenza stampa da Inzaghi, domani mattina è atteso ad Appiano per il primo giorno di ritiro. Taremi intanto con un like ha approvato il post pubblicato dall'Inter legato ad un altro annuncio, quello del rinnovo di mister Inzaghi.