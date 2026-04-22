Josep Martinez è stato sicuramente tra i migliori in campo per l’Inter nella partita contro il Como, la seconda consecutiva giocata da titolare dal portiere nerazzurro dopo quella contro il Cagliari. Chi non ha mai avuto dubbi sulle capacità dello spagnolo è Sergio Barila, l’agente dell’estremo difensore, che, intervistato da FcInterNews.it, loda così il suo assistito: “Io ho sempre avuto fiducia in lui, ero e sono sicuro che ogni volta che scende in campo, va a farlo nel migliore dei modi. Ho sempre detto che l’Inter e i suoi tifosi possono stare tranquilli, Josep è un portiere di un livello davvero alto, il che significa che ogni volta che viene chiamato in causa, risponde presente. Credo che ogni volta che ha giocato per l’Inter abbia disputato ottimi incontri. Ha rispettato la decisione dell’allenatore, aspettando il suo momento. Sono molto contento per lui, ha lavorato tanto, in silenzio, adesso giocherà una finale. E da qui si vede il lavoro del giocatore”.

All’Inter comunque è ben voluto da tutti.

“Sì, infatti io sono contento anche per il club e per Ausilio, che ha sempre puntato su Josep e l’ha portato a Milano. Diciamo che Pepo si merita tutto questo, so quanto ha sofferto e quanto ha lavorato, la sua pazienza… Questo non è facile, come non è facile essere sempre pronti per difendere la porta di un club mondiale come quello nerazzurro. Spero che i tifosi dell’Inter siano felici di lui, ma ripeto: io non ho mai avuto dubbi”.

Come vede il suo futuro? All’Inter o da un’altra parte?

“La stagione deve finire. È tempo di lavorare e di aiutare i nerazzurri a vincere titoli. Non è quindi il momento di parlare del suo futuro”.