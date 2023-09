Attraverso i propri social, l'esterno nerazzurro Federico Dimarco commenta così il match vinto per 4-0 oggi contro la Fiorentina in cui è stato autore di un assist per il compagno Marcus Thuram: "Il tuo ordine è stato spedito, Thuram. Bella vittoria, ciao grandi. Forza Inter", le parole dell'azzurro.