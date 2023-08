Benjamin Pavard continua i suoi saluti social al Bayern Monaco. Il nuovo difensore dell'Inter sceglie questa volta una carrellata di foto che lo ritraggono con importanti compagni (come Lewandowski, Perisic, Alaba e Mané) e nei momenti più significativi della sua carriera, come la vittoria della Bundesliga o della Champions League: "Un ultimo (post, ndr) per tutta la squadra con cui sono stato per in questi anni, il Bayern Monaco. Sono solo 10 foto ma con tanti ricordi: questo è dedicato a tutti i giocatori, agli allenatori, allo staff e a tutta l'organizzazione: grazie", si legge in un post su Instagram.