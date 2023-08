In campo nell'ultima porzione di gara, Juan Cuadrado esulta per la vittoria comoda dell'Inter a Cagliari, la seconda consecutiva in gare ufficiali di questa nuova stagione: "+3 punti, testa alla prossima (vs Fiorentina, ndr) con la stessa voglia di squadra", il messaggio postato su Instagram dal colombiano. A corredo anche l'hashtag #forzainter che ha ovviamente scatenato reazioni opposte sotto il post tra i tifosi nerazzurri e juventini.