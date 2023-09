In attesa di vederlo in campo con maggiore continuità, i tifosi dell'Inter hanno già adottato il difensore tedesco Yann Bisseck. Al punto da regalargli subito un soprannome, da lui stesso commentato: "Bisteccone? Non lo so... Quando ha iniziato a circolare la voce che potessi arrivare qui, le persone hanno iniziato a chiamarmi così. Ho chiesto cosa volesse dire e mi hanno detto che deriva da bistecca. Penso sia divertente, se è il mio nuovo soprannome me lo prendo. Bisteccone sia!".