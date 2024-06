Nozze in vista per Francesco Acerbi, come annunciato dallo stesso difensore dell'Inter attraverso un post su Instagram condiviso con la compagna Claudia Scarpari. "Grazie amore mio per avermi detto sì. Oggi, domani, per sempre. Ti amo", si legge nel messaggio di Ace che accompagna uno scatto della sua dolce metà con anello al dito.