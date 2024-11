"È stata una vittoria importante, queste sono gare che dobbiamo vincere assolutamente, ma sappiamo che è sempre difficile giocare contro avversari così perché sono abili a difendersi e lottano sempre", ha detto Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter Women dopo la vittoria per 3-0 ottenuta ieri pomeriggio contro la Sampdoria.

"Abbiamo sbloccato subito la gara e questo è stato importante, non gli abbiamo concesso poi molte occasioni. Abbiamo segnato tre gol ottenendo tre punti importanti, quindi sono davvero felice. Non siamo ancora al top, abbiamo ancora tempo per migliorare, ma stiamo lavorando ogni settimana e la stagione è ancora lunga. Sono molto felice della doppietta di oggi e soprattutto di aver aiutato la squadra" ha continuato l'attaccante ai canali ufficiali del club.