Barbara Bonansea, giocatrice della Juventus Women, commenta il successo ottenuto sull'Inter questo pomeriggio: "Siamo state ciniche oggi, la strada è quella giusta. Nelle ultime partite, stiamo riuscendo a mettere in campo quella fame e quella cattiveria che ci ha sempre contraddistinto e che, in qualche occasione, è mancata in campionato per chiudere le partite", ha detto a La 7.