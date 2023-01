C'è anche una breve intervista ad Alessia Piazza, portiere classe 1998 di Inter Women, sul matchday programme di Inter-Empoli. "Sono nata e cresciuta a Como, il campo dell'oratorio è stato come una casa per me, li ho cominciato a giocare a calcio - il racconto -. Al mio fianco c'è sempre stato mio fratello, è con lui che ho coltivato questa passione fin da piccola. Piano piano ho capito che diventare calciatrice poteva essere la mia strada, è stata una cosa naturale.