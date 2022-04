L'allenatrice dell'Inter Women Rita Guarino ha parlato anche ai microfoni di La7 dopo il ko subito oggi contro la Juventus: "Sono soddisfatta per quello che abbiamo mostrato per lunghi tratti della partita. È chiaro che avendo trovato il pareggio nel primo tempo, speravo reggessimo di più all'inizio del secondo, in modo da potercela giocare meglio alla fine. Sono meno soddisfatta della gestione dei momenti della partita, mentre molto bene l'impegno, che non manca mai. Quando si fanno dei cambi ci si aspetta sempre che possano fare la differenza. Non è mai semplice entrare in una partita come questa ed essere subito focalizzati sul proprio compito. Sapevamo dall'inizio che questo sarebbe stato un processo di crescita: i risultati non si possono vedere già oggi, ma io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e vedo una squadra che sta crescendo, che piano piano acquisirà sempre più mentalità e un'identità forte. Tuttavia servirà ancora del tempo".