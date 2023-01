Quattro gol alla Sampdoria e una prestazione convincente per l'Inter Women. Dopo la sosta invernale è ripartito anche il campionato, con le nerazzurre che questo pomeriggio hanno vinto 4-0 contro le blucerchiate nella gara valida per la 13esima giornata. Al termine del match tutta la soddisfazione di coach Rita Guarino ai microfoni di Inter TV: "È stato un avvio importante, non solo perché abbiamo vinto la partita, ma anche per la prestazione che hanno offerto oggi le ragazze. Era importante mantenere alta la concentrazione e non subire reti.