Con un post sul proprio profilo Instagram, Flaminia Simonetti ha comunicato il suo congedo dall'Inter. La 28enne centrocampista romana, arrivata in nerazzurro nel 2020 e autrice di sei gol in 69 presenze, saluta con queste parole: "Sei stata casa più di qualsiasi altro posto. È stato un piacere ed un immenso onore far parte di questo viaggio bellissimo. Cara Inter, sarai sempre nel mio cuore".