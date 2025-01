L'Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per il match che deciderà l'accesso alle semifinali di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dell'andata deciso dai gol di Elisa Polli per l'Inter e di Clelland per il Sassuolo, alle ore 18 ci sarà il fischio d'inizio del match di ritorno in programma allo stadio Ricci della cittadina emiliana.

Queste le formazioni ufficiali:

SASSUOLO (3-5-2): 1 Lonni, 20 Orsi, 5 Caiazzo, 4 Pleidrup; 8 Brustia, 18 Gallazzi, 3 Mella, 12 Missipo, 2 Philtjens; 10 Chmielinski, 27 Monterubbiano.

In panchina: 16 Durand, 22 Di Nallo, 7 Adami, 9 Sabatino, 11 Fisher, 13 Dhont, 23 Fusini, 24 De Rita, 26 Clelland, 30 Perselli, 58 Girotto.

Coach: Gian Loris Rossi.

INTER (4-3-1-2): 94 Baldi; 3 Bowen, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 33 Bartoli, 8 Pavan, 4 Pedersen, 27 Csiszar, 22 Schough; 31 Wullaert, 7 Bugeja.

In panchina: 1 Rúnarsdóttir, 6 Santi, 9 Polli, 10 Karchouni, 13 Merlo, 14 Robustellini, 15 Serturini, 17 Fördős, 21 Tomaselli, 23 Magull, 25 Fadda, 26 Mansaray.

Coach: Gianpiero Piovani.

Arbitro: Migliorini