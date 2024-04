Lisa Alborghetti, capitano dell'Inter Women, rilascia un'intervista nell'ambito della collaborazione con adesso.it, dove si mette in luce il racconto dei valori e degli elementi fondanti dell’Official Women's Team Partner del Club oggi esplora la ricchezza della squadra, capace di valorizzare le diverse caratteristiche di ogni individuo che ne fa parte. Alborghetti spiega cosa le ha dato il gioco del calcio come insegnamenti: "I valori con cui sono cresciuta sono rispetto, sacrificio, dedizione, passione e umiltà che significa credere sempre in se stessi ma senza mai essere arroganti. Per me l’aspetto umano è sempre stato molto importante e credo abbia un forte impatto anche sul campo, da capitano accogliere al meglio le nuove calciatrici e farle sentire a casa è fondamentale perché ognuna mette al servizio della squadra la sua esperienza, il suo background e la sua idea di calcio che diventano ulteriori punti di forza. Trovare il giusto equilibrio è fondamentale e poi è sempre stimolante cercare le giuste connessioni tra di noi e vederle poi in campo.

Qual è la partita in cui hai sentito maggiormente la forza di queste connessioni?

"Credo che a livello di forza di squadra in questa stagione mi sia rimasto più impresso il derby vinto 1-0 all’Arena, c’è stata una grande unità di intenti che è stata fondamentale per la vittoria.