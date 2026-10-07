Sucic, Martinez e Akanji ieri hann oterminato gli impegni europei, mentre per Lautaro si è dovuto attendere il fischio finale di Argentina-Benin, amichevole in cui si è celebrato l'addio a Messi all'Albiceleste.

Chivu ha diversi motivi per sorridere tra giocatori che tornano a Milano soddisfatti e infortunati recuperati. In particolare, il tecnico romeno potrà contare su Spence fin da Inter-Parma.