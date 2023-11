Non solo Donnarumma. Quello di domani sarà un ritorno speciale anche per Milan Skriniar, per la prima volta a San Siro dopo l'addio all'Inter. A presentarsi in conferenza stampa della vigilia dell'euro-match con il Milan è proprio lo slovacco, inevitabilmente interpellato anche sulla sua ex squadra: "Mi aspettavo un inizio non facile, ma sono contento per questa nuova esperienza. Io sono contento, ho sempre più fiducia in me stesso. C'è ancora tanto da migliorare" dice su questi primi mesi al PSG.

Domani San Siro sarà molto caldo...

"So benissimo che sarà una partita difficile anche da quanto punto di vista: io ho giocato 6 anni qua e so come affrontare questo stadio da avversario. Dobbiamo stare concentrati".

Come è tornare qui?

"Per me è una bella emozione tornare qua, ho vinto i primi trofei e ho vissuto bellissimi anni. Sono qua con la maglia del Psg, però".

Temi il Milan?

"Sappiamo che il Milan deve fare punti per forza, ma anche noi vogliamo vincere assolutamente. Non so chi avrà più pressione, ma noi vogliamo fare il nostro calcio".

San Siro può condizionare?

"Quando giochi in casa hai i tifosi che ti spingono e questo può condizionare".

Che Milan vi aspettate?

"Sarà una partita speciale. Domani ci aspettiamo una partita tosta, diversa dall'andata. Il Milan è un po' in difficoltà, ma quando sei in un periodo così riesci a tirare fuori qualcosa in più perché hanno grandissima qualità e grandissimi allenatori".

Cosa rispondi a Marotta quando ha detto che hai fatto finta di voler firmare?

"Oggi sono qua per la partita di domani. Marotta dice quello che dice, io non voglio creare casini e polemiche, io so come andata e anche la gente del Club dell'Inter. Oggi non è il momento di parlare, non voglio creare casini. Voglio solo fare bene per il Psg".

Hai sentito i tuoi ex compagni?

"Ho giocato tanti derby. Sento i miei ex compagni e ci messaggiamo, abbiamo un buonissimo rapporto e per gli interisti è sempre bello quando il Milan perde".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!