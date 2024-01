Appuntamento alle 19 con il Salotto di FcInterNews in diretta sui nostri canali Twitch (clicca qui per seguirci), Youtube e Facebook. ABBONATI al nostro canale Youtube per partecipare alla nostra trasmissione e parlare con i redattori e gli ospiti del Salotto (CLICCA QUI). Ospite Bosio.

In giornata è arrivata la risposta di Beppe Marotta alle accuse nei confronti dell'Inter dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Verona. Torniamo ad occuparci di calcio e analizziamo la partita di San Siro.