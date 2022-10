RAPIDITÀ EFFICIENTE. Dzeko fallisce l'appuntamento con la velocità, Lautaro con l'esterno. Al 36' l'azione specchio del momento brillante nerazzurro: Skriniar riceve velocemente da Onana e si getta negli spazi per la conclusione con la fronte su cui Sepe fa buona guardia. Gli indizi caratterizzano una cura precisa nel confronto. Pochi spazi lasciati alla Salernitana e avanzamento deciso del baricentro, allungando o accorciando, seguendo gli sviluppi contingenti che ogni situazione prevede.

PENNELLATA MAGICA. 40 metri di lancio col sinistro: Calhanoglu utilizza entrambi i piedi per pennellare traiettorie indecifrabili per le retroguardie avversarie. La finalizzazione è nei meandri dei barelliani impulsi elettrici: sterzata sul mancino e deposito in rete. Uno spettacolo sulla scia della brillante segnatura realizzata al Camp Nou contro il Barcellona. Se il centrocampista sardo riparte dalle due recenti prestazioni, per le pedine che lo devono affrontare diventa tutto più complicato. Alla Salernitana non restano che le esigue speranze di gittate profonde ma poco precise. L'universo nerazzurro festeggia. Vittoria inevitabile, così doveva essere.