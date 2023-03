"Se arriveranno altri trofei per l'Inter a breve? In questa stagione c'è anche la possibilità della Champions, non è semplice ma è pur sempre una possibilità". Lo ha detto Massimo Moratti, rispondendo alle domande dei tifosi durante la sua ospitata sul Canale Youtube 'Inter69'.

I ricordi più belli legati a suo padre.

"Vienna, la finale in cui abbiamo vinto la Coppa Campioni. Angelillo era il suo giocatore preferito".

Tre protagonisti del Triplete, chi riporterebbe oggi all'Inter?

"Tutti (ride, ndr)".

Cosa ne pensa di Zhang? Ha chiuso il ciclo con l'Inter?

"La situazione del club rispecchia quella economica internazionale, che mette in condizione le società di calcio di questo livello di essere di proprietà di industrie molto importanti o di fondi molto importanti. Difficile che una famiglia in Europa o Italia possa essere proprietaria di club come Milan, Inter o Juve. Zhang, per quanto mi riguarda, ha messo tanti soldi nell'Inter e ha vinto uno scudetto e diversi trofei. Aspetterei prima di giudicarlo male".

Che cosa ne pensa di Interspac?

"Ci sono diverse posizioni su Interspac. Non la vedo valida per coprire le necessità di tutta una società. Come una partecipazione ad una grossa società invece sì, potrebbe essere interessante".