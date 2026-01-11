INTER-SASSUOLO 1-0

Marcatori: Vukoje (39')

59' - Un cambio per parte. Per il Sassuolo esce Weiss ed entra Mussini, per l'Inter Pinotti al posto di Zouin.

56' - Ammonito Bovio, fallo tattico su Kulla.

55' - Marello pericoloso. Sovrapposizione premiata da Zouin, con il terzino che si presenta davanti a Guri: bravo ancora l'estremo difensore neroverde.

54' - E Iddrissou se lo mangia! Sfonda sulla sinistra Marello, che arriva al cross. Palla morbida che trova Iddrissou, che impatta di testa a botta sicura. Miracoloso Guri

50' - Tiro di Kulla, ancora lui, da buona posizione. Palla a lato.

14.06 - Via alla ripresa!

14.04 - Cambia qualcosa Bigica. Petito prende il posto di Amendola e si posizione in mezzo alla difesa.

13.49 - Primo tempo intenso ed equilibrato a Interello. Per i primi 30 minuti gioca leggermente meglio il Sassuolo, che con Kulla ha due occasioni per sbloccare il risultato. In cinque minuti però cambia la partita: prima Vukoje insacca su situazione di palla inattiva, poi Appiah rifila un calcio a palla lontana a Iddrissou e viene espulso. Ora i nerazzurri dovranno essere bravi a gestire la gara, senza cadere in possibili provocazioni.

13.49 - Due fischi di Pasculli decretano la fine del primo tempo. Finisce 1-0, gol di Vukoje.

45' - Due di recupero.

43' - Sassuolo in 10! Espulso Appiah, che ha rifilato un calcio a palla lontana a Iddrissou. A segnalare l'irregolarità l'assistente.

IL GOL - Vukoje la sblocca, 1-0! Punizione dal centrodestra ben battuta da Marello a rientrare, Bovio vola più in alto di tutti e colpisce di testa. Guri si distende alla sua destra e, con l'aiuto del palo, inizialmente si salva. La palla però resta lì e Vukoje deve solo spingere in porta il gol dell'1-0.

39' - GOOOOOLLLL DELL'INTER! VUKOJE, 1-0!

36' - Ammonito Weiss, che stende Zouin al limite dell'area.

35' - Frangella ci prova con un diagonale rasoterra, dopo un contropiede. Blocca Farronato.

29' - L'Inter ci prova con Zarate. Cross di Della Mora raccolto sul secondo palo da Zouin che rimette in mezzo e trova Zarate. Il colpo di testa del centrocampista nerazzurro viene respinto da Appiah.

26' - Ammonito Kulla, intervento in ritardo su Mackiewicz.

24' - Inter pericolosa. Lancio di Farronato per Mosconi, che attacca la profondità. Guri esce con i tempi giusti ma non riesce ad allontanare con i piedi. Iddrissou prova un difficile pallonetto di prima: scelta giusta ma esecuzione non perfetta, con Guri che blocca dopo aver recuperato la posizione.

17' - Ancora Kulla molto pericoloso. Bell'uscita del Sassuolo sulla sinistra, con Costabile che lancia per Frangella lungo linea. Il numero 10 ospite mette in mezzo per Kulla, che calcia dal limite. Palla alta di poco.

14' - Grande occasione per il Sassuolo. Errore in disimpegno di Farronato, che passa sostanzialmente la palla a Seminari. Il capitano neroverde serve Kulla, in area di rigore. Stop e tiro che non trova la porta, per fortuna dei nerazzurri.

12' - Primo tiro in porta, lo effettua Marello. Il terzino ex Udinese rientra e calcia di destro. Tiro centrale, presa facile per Guri.

6' - La prima accelerazione dell'Inter porta la firma di Mosconi. L'esterno destro rientra sul suo sinistro e salta Costabile: Sibilano esce forte e respinge il tiro dell'attaccante nerazzurro.

13.01 - Fischia Pasculli! Inizia la sfida tra Inter e Sassuolo.

12.58 - Squadre in campo: Inter in nerazzurro, Sassuolo in giallo.

Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Sampdoria, l'Inter Primavera di Benny Carbone torna a giocare in casa anche in campionato. Nel primo impegno in Primavera 1 del 2026 i nerazzurri han perso in trasferta a Lecce 3-1: la partita interna contro il Sassuolo è quindi un'ottima occasione per tornare a conquistare i tre punti e restare a contatto con le prime della classe. Dall'altro lato i neroverdi hanno battuto proprio i salentini in Coppa Italia (3-0), ma in campionato non vincono da sei partite. Vediamo dunque le scelte dei due allenatori per la gara di Interello, al via alle 13.00.

INTER (4-3-3): Farronato; Marello, Bovio, Mackiewicz, Della Mora; Zarate, Cerpelletti, Vukoje; Mosconi, Iddrissou, Zouin

A disposizione: Pentima, Pinotti, Conti, Putsen, El Mahboubi, La Torre, Kukulis, Mancuso, Sorino, Breda, Peletti

Allenatore: Benito Carbone

Ammoniti: Bovio (56')

SASSUOLO (4-3-3): Guri; Benvenuti, Appiah, Sibilano, Costabile; Seminari; Weiss, Frangella; Amendola (dal 46' Petito), Chiricallo, Kulla,

A disposizione: Nyarko, Cardascio, Campani, Daldum, De Dominicis, Mussini, Gjyla, Acatullo, Barry, Tampieri

Allenatore: Emiliano Bigica

Ammoniti: Kulla (26'), Weiss (36')

Espulsi: Appiah (43')

Arbitro: Michele Pasculli (sez. di Como)

Assistenti: V. Consonni (sez. di Treviglio), S. Chimento (sez. di Saronno)