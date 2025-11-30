Dopo la pesante sconfitta in quel di Madrid contro l'Atletico in Youth League, l'Inter U20 torna a esibirsi in campionato e lo fa in una partita non certo banale, il derby contro il Milan. I nerazzurri hanno l'obiettivo di avvicinare le prime posizioni in classifica, il Milan, staccato di 2 lunghezze, di provare il sorpasso come già riuscito ai 'grandi'. Intanto, ecco le formazioni ufficiali scelte da Benny Carbone e Giovanni Renna:

INTER: Farronato, Della Mora, Cerpelletti, Zarate, Iddrissou, Pinotti, Bovio, Ballo, La Torre, Mosconi, Peletti. A disposizione: Galliera, Marello, Conti, Moressa, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. Allenatore: Carbone

MILAN: Longoni, Mancioppo, Zukic, Ossola, Lontani, Piazzotta, Perera, Nolli, Scotti, Vladimirov, Cisse. A disposizione: Bianchi, Tartaglia, Pagliei, Pandolfi, Forno, Dotta, Di Siena, Batistini, Colombo, Mazzeo, Angelicchio. Allenatore: Renna