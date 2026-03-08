INTER-FIORENTINA 1-1

Marcatore: Puzzoli (47'), Kukulis (54')

IL GOL - Bel cross dalla sinistra di Marello, sul secondo palo Kukulis è solo e impatta bene il pallone. Fei battuto, gol dell'Inter, 1-1 a Interello.

54' - GOOOOOLLLLLLLLLL DELL'INTER! KUKULIS! Pari dell'Inter, 1-1!

51' - Brutta palla persa dall'Inter, ci prova Atzeni da fuori: destro potente sopra la traversa.

IL GOL - Puzzoli porta via palla a Venturini sulla trequarti nerazzurra e calcia a giro, palla imprendibile per Taho. Viola avanti in avvio di ripresa.

47' - Gol della Fiorentina con Puzzoli, 0-1. Bel mancino a giro.

14.07 - Fischia Dasso: si riparte al Konami Centre.

14.03 - Squadre che rientrano in campo. Ci saranno subito due cambi, uno per parte. Nella Fiorentina entra Sturli per Evangelista, nell'Inter Kukulis, che andrà al centro dell'attacco, per Zouin.

Primo tempo piacevole tra Inter e Fiorentina. I viola sono sicuramente andati più vicino al vantaggio, con due pali, uno di Atzeni e uno di Puzzoli, e diverse situazioni da gol. In generale la squadra di Galloppa ha dato la sensazione di essere meglio messa in campo rispetto ai nerazzurri, nonostante qualche sbavatura difensiva che l'Inter non è riuscita a sfruttare. Particolarmente pericoloso Mosconi con un bel mancino respinto da Fei in apertura di gara. L'esterno sondriese ha poi lasciato il campo per un problema muscolare, al suo posto El Mahboubi.

13.49 - Dasso fischia due volte. Primo tempo in archivio sullo 0-0.

45'+1 - Lancio lungo che Bovio legge male e Jallow punta la porta. Bella chiusura di Della Mora, con la successiva collaborazione di Bovio, e l'Inter si salva, con l'attaccante ospite che non riesce a calciare.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Ammonito Evangelista, trattenuta su El Mahboubi che lo aveva superato sulla linea di fondo.

42' - Torna a rendersi pericolosa l'Inter. Zouin crossa, Sadotti anticipa Cerpelletti e sulla seconda palla calcia Marello. Tiro alto.

39' - Pressione disorganizzata dell'Inter e la Fiorentina trova campo. Zouin stende Trapani, giallo per lui.

35' - Resta a terra Mosconi: infortunio muscolare per lui. Entra El Mahboubi.

26' - L'Inter sviluppa una discreta azione, conclusa da Venturini dal limite: ancora palla alta.

24' - Fiorentina pericolosa con Jallow. Fei spazza rasoterra e trova Atzeni a centrocampo, che conduce un'altra transizione pericolosa. Questa volta conclude Jallow, a lato.

23' - Ancora palo per la Fiorentina! Atzeni conduce in campo aperto, poi serve Puzzoli che calcia. Palo pieno, poi Jallow colpisce male sulla palla che era rimasta lì.

21' - Fiorentina ancora molto pericolosa. Brutta palla persa da Zouin, con Atzeni che punta la porta e calcia da destra: Taho respinge. Poi sulla respinta Conti conclude di prima, con il tiro fuori. Inter graziata, il centrocampista viola poteva fare meglio.

15' - Diagonale di Evangelista, che prova il mancino rasoterra da posizione defilata. La palla finisce larga di poco.

10' - Corner per l'Inter che porta al tiro da fuori di Mancuso: conclusione difficile, palla altissima.

9' - Risponde l'Inter! Fei bravissimo sul sinistro di Mosconi. L'Inter si distende e arriva al tiro con l'esterno sondriese, palla deviata in corner con una gran parata da Fei.

7' - Fiorentina vicinissima al vantaggio! Gran tiro di Atzeni, ben trovato da Trapani tra le linee: palla che colpisce l'incrocio dei pali e ritorna in gioco.

3' - Venturini ci prova da fuori area: soluzione potente ma alta per il centrocampista di Carbone.

3' - Azione convulsa che porta l'Inter al cross con Zouin. Interviene la difesa ad anticipare Mosconi, poi l'ultimo tocco è proprio dell'esterno nerazzurro.

13.02 - Si comincia: è iniziata Inter-Fiorentina!

12.58 - Squadre in campo: Inter in nerazzurro, Fiorentina in divisa bianca da trasferta. Pochi minuti al calcio d'inizio.

Appuntamento importante per la Primavera dell'Inter di Benny Carbone, che ospita la Fiorentina Primavera al Konami Centre. I viola sono secondi in classifica, mentre l'Inter in questo momento è fuori dalla zona play-off: necessario quindi provare a centrare i tre punti che mancano da diverse partite. Per riuscirci Carbone schiera il solito 4-3-3, con il ritorno in Primavera di Zanchetta e Zouin, aggregati spesso all'Inter U23 nelle ultime settimane. Solo panchina per Kukulis, al rientro dalla squalifica di tre giornate dopo l'espulsione contro la Roma. Ecco tutte le scelte dei due allenatori, calcio d'inizio alle 13.

INTER (4-3-3): Taho; Marello, Mayé, Bovio, Della Mora; Cerpelletti, Zanchetta, Venturini; Zouin (dal 46' Kukulis), Mancuso, Mosconi (dal 35' El Mahboubi).

A disposizione: Farronato, Zarate, Putsen, El Mahboubi, Ballo, La Torre, Nenna, Williamson, Konteh, Jakirovic.

Allenatore: Benito Carbone.

Ammonito: Zouin (39')

FIORENTINA (4-3-3): Fei; Evangelista (dal 46' Sturli), Sadotti, Turnone, Trapani; Montenegro, Deli, Conti; Puzzoli, Jallow, Atzeni.

A disposizione: Dolfi, Bonanno, Koné, Perrotti, Keita, Angiolini, Mazzeo, Melani, Croci.

Allenatore: Daniele Galloppa

Ammonito: Evangelista (43')

Arbitro: Dasso (sez. di Genova)

Assistenti: Sicurello, Antonicelli