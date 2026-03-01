INTER-ATALANTA 0-0

51' - Primo tiro del secondo tempo, lo firma Ruiz. Destro altissimo da fuori area.

16.01 - Si riparte senza cambi! Via al secondo tempo.

Buon primo tempo della Primavera di Carbone, che non si fa intimorire dalla pressione dell'Atalanta e riesce a imporre il proprio gioco senza grandi patemi. Protagonista assoluto di questa prima frazione il portiere atalantino Anelli, che salva due volte alla grande su Mancuso e Zarate. Nonostante gli zero gol la partita è stata decisamente piacevole, con buoni ritmi e tanta intensità. Vedremo se gli allenatori cercheranno di spargliare le carte all'intervallo con qualche mossa dalla panchina.

15.45 - Fischia due volte Rossini: non c'è recupero, il primo tempo finisce 0-0.

45' - Zarate all'improvviso! Gran sinistro da lontano, Anelli vola sotto l'incrocio e leva la sfera dal sette. Bel tiro, bella risposta del portiere, grande protagonista in questo primo tempo.

44' - Baldo prova il tiro al volo, esterno della rete. Ora l'Atalanta ha guadagnato qualche metro.

41' - L'Atalanta si distende con un duello vinto da Camara su Jakirovic. Poi Marello mette una pezza: palla sul fondo.

37' - Atalanta pericolosissima! Baldo slalomeggia in area di rigore e crossa: la palla rasoterra arriva dall'altra parte a Gobbo. Il suo tiro viene respinto da Taho, bravo ad andare giù velocissimo. Sul ribaltamento di fronte Parmiggiani stende El Mahboubi. Giallo per lui, coppia centrale ammonita per l'Atalanta.

34' - Marello ci riprova su punizione: deviazione degli uomini in barriera che facilitano il compito di Anelli. Peccato, la posizione era decisamente invitante.

32' - Ancora il mancino di Marello a insidiare Anelli. Questa volta è un tiro, di nuovo su punizione: il portiere ospite si distende e devia in corner.

27' - Inter vicinissima al gol! Marello mette un gran cross sulla punizione procurata da El Mahboubi. Mancuso sbuca sul secondo palo, grande riflesso di Anelli che salva sul tiro a botta sicura. Poi Jakirovic non riesce a ribadire in rete.

26' - Ammonito Isoa: fallo duro su El Mahboubi che aveva messo nel mirino l'area di rigore.

22' - Destro da posizione molto defilata di Mencaraglia. Palla alta, non era facile fare meglio.

15' - Atalanta vicina al gol del vantaggio. Gasparello resiste a Marello nel duello sulla fascia e crossa, sul primo palo incorna Baldo: girata sull'esterno della rete.

13' - Partita molto tattica. L'Inter imposta, l'Atalanta si alza uomo su uomo per soffocare la manovra nerazzurra. Per ora nessuna della due squadre riesce a prevalere.

2' - Risponde l'Atalanta. Discesa sulla sinistra di Leandi, che mette in mezzo. Baldo accomoda per Camara, che prova la conclusione di prima intenzione: la palla sfiora il palo e si spegne sul fondo.

2' - Subito Inter con Mosconi! L'esterno rientra e calcia con il suo sinistro: palla fuori di poco sul primo palo.

15.00 - Fischia Rossini, si parte! Primo pallone dell'Atalanta.

14.56 -Squadre in campo. Inter in nerazzurro, Atalanta in bianco.

L'Inter Primavera cerca di tornare alla vittoria in Primavera 1. Dall'altra parte l'Atalanta. I tre punti mancano dal 30 gennaio, data della vittoria contro la Cremonese. Fondamentale quindi centrare il successo per ritornare in zona playoff, che ora dista due punti: vincendo la squadra di Carbone tornerebbe al quinto posto in coabitazione con il Bologna. Da segnalare il ritorno tra i convocati di Yvan Mayé, ai box dal 9 dicembre per una frattura al quinto metatarso. Ecco le formazioni ufficiali della gara, in programma alle 15, a Interello.

INTER (4-3-3): Taho, Marello, Jakirovic, Breda, Della Mora; Zarate, Cerpelletti, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Mosconi

A disposizione: Farronato, Mayé, Ballo, La Torre, Nenna, Virtuani, Williamson, Carrara, Konteh, D'Agostino, Grisoni.

Allenatore: Benito Carbone.

ATALANTA (4-4-2): Anelli; Ramaj, Parmiggiani, Isoa, Gobbo; Leandri, Ruiz, Mencaraglia, Gasparello; Camara, Baldo.

A disposizione: Barbieri, Cakolli, Artesani, Rinaldi, Mungari, Bono, Belli, Michieletto, Arrigoni, Aliprandi, Mouisse.

Allenatore: Giovanni Bosi

Ammonito: Isoa (26'), Parmiggiani (37')

Arbitro: Rossini

Assistenti: Cadirola, Chimento