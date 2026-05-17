Dopo la consegna della coppa dello Scudetto sul rettangolo di gioco, mostrata con orgoglio ai tifosi presenti che hanno dedicato a ogni protagonista della stagione nerazzurra un coro personalizzato, la festa dell'Inter prosegue per le strade di Milano come da programma, partendo proprio dal Meazza con traguardo Piazza Duomo e l'abbraccio finale della gente con i propri beniamini. FcInterNews.it documenta la parata con il pullman scoperto attraverso una serie di contenuti che sottolineano lo stato di entusiasmo del popolo interista e dei giocatoiri stessi.

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19:39 - Si muove a passo d'uomo il pullman nerazzurro vista la folta presenza dei tifosi, intanto si riempie anche Piazza Duomo.

19:30 - È partito il pullman scoperto da San Siro con sopra la squadra e lo staff tecnico. Comincia così la lunga parata che porterà i nerazzurri per le vie di Milano per festeggiare il Tricolore e la Coppa Italia portati a casa quest'anno.

19:21 - Bastoni: "Tifosi, arriviamo: stavamo finendo di vedere Sinner".

18:56 - I tifosi nerazzurri sono già pronti fuori San Siro per la partenza del pullman scoperto e per i festeggiamenti del Tricolore.