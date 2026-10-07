Appuntamento in diretta con il Salotto di FcInterNews. Pausa nazionali archiviata, prepariamoci insieme a Inter-Parma in programma sabato. Lunga intervista di Chivu che spiega l'evoluzione della squadra nerazzurra, con alcuni passaggi interessanti sui giocatori singoli. Intanto clamoroso retroscena di mercato su Icardi.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 07 ottobre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.