Ufficializzato dalla Lega Serie A il programma di anticipi e posticipi per la 23esima e 24esima giornata di Serie A che vedranno l'Inter impegnata rispettivamente contro Cremonese e Sassuolo in trasferta. I nerazzurri di Chivu saranno entrambe le volte impegnati nel match della domenica delle ore 18.00. Di seguito il programma completo.

23a GIORNATA

30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio-Genoa DAZN

31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa-Sassuolo DAZN

31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli-Fiorentina DAZN

31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari-Verona DAZN/SKY

01/02/2026 Domenica 12.30 Torino-Lecce DAZN

01/02/2026 Domenica 15.00 Como-Atalanta DAZN

01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese-Inter DAZN/SKY

01/02/2026 Domenica 20.45 Parma-Juventus DAZN

02/02/2026 Lunedì 20.45 Udinese-Roma DAZN/SKY

03/02/2026 Martedì 20.45 Bologna-Milan DAZN

24a GIORNATA

06/02/2026 Venerdì 20.45 Verona-Pisa DAZN

07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa-Napoli DAZN

07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna-Parma DAZN

08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce-Udinese DAZN

08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo-Inter DAZN/SKY

08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus-Lazio DAZN

09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta-Cremonese DAZN

09/02/2026 Lunedì 20.45 Roma-Cagliari DAZN/SKY

Milan-Como (rinviata a data da destinarsi) DAZN